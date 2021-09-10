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  4. 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? İşte MasterChef eleme adayları!

9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? İşte MasterChef eleme adayları!

10.09.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef'te bugün takım oyunu ve ardından da dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'in ana kadrosunda olan yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek ve kendilerini geliştirmek için yarışmada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. 8 Eylül'de açıklanan eleme adayları Azize Polat ve Safanur Bol olmuştu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı sevilen yarışma programı MasterChef'te, 9 Eylül'de gerçekleşen takım ve dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı, eleme adayının kim olacağını seçti. İşte detaylar...

9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te yarışmacılar İtalyan mutfağından en özel 7 tarifi yaptı ve jürinin beğenisine sundu. Jürinin tadımı sonrasında kazanın mavi takım olduğu açıklandı.
Dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda yüz yüze gelmek zorunda kaldı.
Bireysel dokunulmazlıkta en iyi tabağı çıkaran isim Emre oldu ve eleme adayı olarak Mert'in adını söyledi.

İŞTE MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!

İŞTE MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!
8 Eylül'de gerçekleşen dokunulmazlık oyununun sonunda eleme adayları Azize ve Safanur oldu. 9 Eylül eleme adayları ise Mert ve Hamza oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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