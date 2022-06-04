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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım!

04.06.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarını verdikten sonra sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin fitliğiyle adından söz ettiriyor. 93 kilo verdikten sonra kendini yeniden yaratan oyuncu, havaların ısınmasıyla soluğu Alaçatı'da aldı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

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Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Bu sene de durum değişmedi.Havaların ısınmasıyla Alaçatı'ya giden genç oyuncu, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

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Pelin Öztekin
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