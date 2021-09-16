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  4. Açıldıkça açıldı! Kısmetse Olur'un Cansel'i ateşli pozlarıyla olay oldu

Açıldıkça açıldı! Kısmetse Olur'un Cansel'i ateşli pozlarıyla olay oldu

16.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran fenomen gelin adayı Cansel Çördük, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı yarışmacılarından Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla yoğun ilgi görüyor. Çördük'ün cesur paylaşımlarına beğeni yağıyor.

İŞTE CANSEL ÇÖRDÜK'ÜN CESUR POZLARI:

Kısmetse Olur'un favori gelin adaylarından Cansel Çördük, yarışmadan sonra Amerika'ya yerleşti.
Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a yerleşen Çördük, Kültür Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.
Daha öncesinde Çılgın Dersane filminde de yer alan fenomen gelin adayı, Kısmetse Olur yarışma programıyla şöhretin kapılarını araladı.
Çördük'ün, yarışmada tanıştığı Eser West ile yaşadığı ilişki, bir döneme damga vurmuştu.
Şimdilerde Instagram'da yüzbinlerce aşkın takipçisi bulunan Çördük, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D
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