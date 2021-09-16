Açıldıkça açıldı! Kısmetse Olur'un Cansel'i ateşli pozlarıyla olay oldu

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı yarışmacılarından Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla yoğun ilgi görüyor. Çördük'ün cesur paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a yerleşen Çördük, Kültür Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.

Daha öncesinde Çılgın Dersane filminde de yer alan fenomen gelin adayı, Kısmetse Olur yarışma programıyla şöhretin kapılarını araladı.