Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini ve kaç çalışanı olduğu açıkladı! Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu...

Seyircimiz bu ilgiyi gösterdikçe bize düşen onlara daha güzel prodüksiyon sunmak. Ben hayatım boyunca oyunu hep öyle oynadım, yüksek prodüksiyonlar yaptım. Hiç unutmam, ilk Survivor’ımızın maliyeti 1 milyon 200 bin dolardı! 1.2 milyon dolardan 15 milyon dolara çıkan maliyet olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı.”