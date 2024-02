Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini ve kaç çalışanı olduğu açıkladı! Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu...

Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetini açıkladı. 2024 All Star'ın en zor Survivor olduğunu belirtirken Ilıcalı “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi.