MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini ve kaç çalışanı olduğu açıkladı! Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu...

Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini ve kaç çalışanı olduğu açıkladı! Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında sinirlerine hakim olamayarak sandalye devirmesiyle gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini açıkladı. Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu olan yarışmada yaşananlar gündemdeyken Ilıcalı kaç çalışanı olduğu sorusuna da yanıt verdi.

Acun Ilıcalı son günlerde Survivor'da yarışmacıların kavgaları sonra sinirlerine hakim olamamasıyla gündemde. Yarışmacılara "Ne istiyorsunuz?" diyerek bağıran Ilıcalı Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’na konuştu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"DİSKALİFİYELER OLABİLİR"

Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetini açıkladı. 2024 All Star'ın en zor Survivor olduğunu belirtirken Ilıcalı “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi.

Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi:

Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi:

“Evet… 14 -15 milyon dolar civarında bir maliyet söz konusu. Bu prodüksiyonu 5 milyon dolara da yapabilirsiniz, biz 15 milyon dolara yapıyoruz, size bağlı. Fazla kamera kullanıyoruz, ödüllerimiz büyük. 13 14 kişiyi Rio Karnavalı’na götürüyoruz. Dominik’ten Rio’ya götür, orada konaklat ciddi bir maliyet.

Seyircimiz bu ilgiyi gösterdikçe bize düşen onlara daha güzel prodüksiyon sunmak. Ben hayatım boyunca oyunu hep öyle oynadım, yüksek prodüksiyonlar yaptım. Hiç unutmam, ilk Survivor’ımızın maliyeti 1 milyon 200 bin dolardı! 1.2 milyon dolardan 15 milyon dolara çıkan maliyet olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı.”

"Acun Ilıcalı futbol kulüpleri de dahil olmak üzere yurt dışında kaç kişiyi çalıştırıyor, Türkiye’deki çalışan sayınız ne?” sorusuna ise ünlü isim cevabı verdi:

“2 bin kişi yurt dışı çıkar, Türkiye’de de 1200-1300… Toplamda 3 bin-3 bin 500 bandındayız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Tam 18 bin 325 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 15 milyon lira

Tam 18 bin 325 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 15 milyon lira

CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi

CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi

Masaj salonuna fuhuş operasyonu!

Masaj salonuna fuhuş operasyonu!

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.