Adana'da hava sıcaklığı bunalttı! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kent merkezi boşaldı

Adana'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

ADANA SICAK HAVA NEDENİYLE HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

Bu sebeple kent merkezi adeta hayalet şehri andırdı.

Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

"BURADA KALANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM" Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi.