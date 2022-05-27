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Adana'da hava sıcaklığı bunalttı! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kent merkezi boşaldı

27.05.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin aşırı sıcaklık uyarısının ardından Adana'da hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdi kentte, şehir merkezi adeta boşaldı. Parkta ağaç gölgesinde serinleyemeye çalışan bir vatandaş, "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum" diye konuştu.

Adana'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

ADANA SICAK HAVA NEDENİYLE HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü.
Bu sebeple kent merkezi adeta hayalet şehri andırdı.
Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

"BURADA KALANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

"BURADA KALANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi.
Baytan, “Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum. Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar. Adana’da oturanlar yayla evi mutlaka alsınlar. Ben 1978 yılında yayla evi aldım ve rahatım. 2 gün sonra gideceğiz ve alışveriş için çıktım” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Adana
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