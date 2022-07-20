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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

20.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Baklalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 hava aracı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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yangın Adana

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