Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- Yangına havadan müdahalede 4 uçak ve 6 helikopter kullanılıyor DETAYLAR EKLENDİ
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