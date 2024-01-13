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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in annesini görenler hayran kaldı! 'Güzelliğin nereden geldiği belli'

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in annesini görenler hayran kaldı! 'Güzelliğin nereden geldiği belli'

13.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Son olarak Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisi final yapan Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü isim bu defa annesiyle gündem oldu. Demet Özdemir'in annesini görenler hayran kaldı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay oluyor.

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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Demet Özdemir bu defa annesiyle gündem oldu. Özdemir'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Güzelliğini annesinden almış', 'Güzelliği genetikmiş'', 'Güzelliğin nereden geldiği belli' gibi yorumlar yapıldı.
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.
Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer alan Özdemir daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergiledi.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir sosyal medya
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