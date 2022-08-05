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Afrika’nın en zengin çocuğunun hayatı olay olmuştu! 10 yaşındaki milyaderin babası dolandırıcılık söylentileriyle gündemde

05.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’nın en zengin çocuğu olarak kabul edilen 10 yaşındaki Mompha Junior, sosyal medyada lüks hayatıyla kısa sürede gündem yaratmayı başarmıştı. Son model arabaların içinde, özel jetlerle kucağında deste deste paralarla poz veren Mompha Junior’un servetinin tehlikede olduğu iddia edildi. Nijeryalı yetkiler babası Ismailia Mustapha’yı bir dizi dolnadırıcılık suçlamaları nedeniyle ararken küçük milyarder belirsiz zamanlar yaşıyor.

Afrika’nın en zengin çocuğu 10 yaşındaki Muhammed Awal Mustapha, Instagram'da Mompha Junior adıyla biliniyor. Lüks hayatını gösterdiği sosyal medya hesabında yaklaşık 18 bin takipçisi bulunan Mompha Junior zor günler yaşıyor. Milyarder Ismailia Mustapha'nın oğlu olan fenomen isim babasının dolandırıclık iddiasıyla Nijerya polisi tarafından aranması üzerine yeniden gündeme geldi. Nijyerya Times’a göre Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından aranan baba Mompha’ya henüz ulaşılamadı.

DAHA ÖNCE DE ADI DOLANDIRICILIK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

10

Ismaila Mustapha, yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen para aklama, sahte mal beyanı ve iddia edilen suç gelirlerinin tutulması gibi suçlardan aranıyor. Baba Mustapha daha önce Ocak ayında Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından 10 milyon sterlinin üzerinde para aklamakla suçlanmıştı. Suçlamaları kabul etmediği ve kefaletle 350.000 £ karşılığında serbest bırakıldığı bildirildi.

İŞTE MOMPHA JUNIOR’UN LÜKS HAYATI

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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