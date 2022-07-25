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  4. Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın sevgililerinden biriydi! Aydan Adan'ın son hali inanılmaz...

Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın sevgililerinden biriydi! Aydan Adan'ın son hali inanılmaz...

25.07.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Ah Nerede filmiyle dikkat çeken, Türk Sineması'na emek vermiş, oyunculuğu ve güzelliğiyle hafızalarımızda yer eden Aydan Adan'ın zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi, adını Füsun Önal'ın "Ah Nerede" şarkısından alıyor. Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlunun yaşadıklarını anlatan film, günümüzde bile ilgi çekmeye devam ediyor.

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Yeşilçam'ın efsane filmlerinden bir olan 'Ah Nerede' filminden tanıdığımız güzel oyuncu filmde Hemşire Selin karakteri ile 'Feritzede'lerden birini canlandırıyordu.

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Aydan Adan, 1975 yılında çekilen filmde Tarık Akan, Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Gülşen Bubikoğlu gibi dev isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen yapımında akıllara kazınan isimlerden biri.
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Bu film dışında sekiz Yeşilçam filminde daha rol alan Adan, aradan geçen yıllara rağmen gülüşünden bir şey kaybetmemiş...

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Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
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