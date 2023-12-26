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    4. 'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

    'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

    26.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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    Adana'da yıllar önce adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına "Aha dayıya sor" diyerek yanıt veren Hüseyin T.'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabından videolar paylaşan genç, "4 kere hacca gittik geldik" dedi.

    28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüş, ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele bile çekememişti.


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    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

    Bu video sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. birçok güldürü programına da ilham kaynağı olmuştu.

    "AHA DAYIYA SOR"

    "AHA DAYIYA SOR"

    Hüseyin T. kendisini adliyeye götüren polis memurlarını da konuşmalarına dahil etmiş, "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.

    O gencin yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

    Sosyal medya hesabından videolar paylaşan genç, "4 kere hacca gittik geldik" dedi.

    POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

    POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

    Öte yandan Hüseyin T.'yi 8 yıl önce adliyeye götüren polis memuru,  geçtiğimiz eylül ayında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. 

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    Anahtar Kelimeler:
    hac Adana
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