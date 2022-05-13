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  4. Ahmet Mümtaz Taylan'ın gururlu günü! Kızı Amerika'da üniversiteden mezun oldu

Ahmet Mümtaz Taylan'ın gururlu günü! Kızı Amerika'da üniversiteden mezun oldu

13.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'de eğitim gören kızı Ayşe Dilan, mezun oldu. Kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Taylan, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" ifadelerini kullandı.

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz' de 'Galip Payidar' karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan (56), büyük bir gurur yaşadı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.

"MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözlerifle ifade etti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Taylan'ın gönderisine; Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Ayçin İnci, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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İKİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan
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