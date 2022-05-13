Ahmet Mümtaz Taylan'ın gururlu günü! Kızı Amerika'da üniversiteden mezun oldu

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz' de 'Galip Payidar' karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan (56), büyük bir gurur yaşadı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.
Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözlerifle ifade etti.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Taylan'ın gönderisine; Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Ayçin İnci, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.
Öte yandan Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti.
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