Ahu Tuğba kızının doğum gününü kutladı

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan Ahu Tuğba Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla birlikte pozlarını paylaşıyor.
Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Polis akademisini bitiren oyuncunun kızı yeni yaşını kutladı.
Ahu Tuğba kızını paylaşarak "Allah'ın verdiği en güzel armağanımsın, hayat arkadaşımsın" dedi.
Tuğba'nın paylaşımına yorum yağarken çoğu takipçi de anne-kızın benzerliğini dile getirdi.
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