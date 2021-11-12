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Ahu Tuğba kızının doğum gününü kutladı

12.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'a damga vuran isimler arasından yer alan Ahu Tuğba sosyal medyada zaman zaman kızını paylaşarak dikkat çekiyor. Polis akademisini bitiren kızıyla gurur duyan Tuğba kızının doğum gününü kutladı.

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan Ahu Tuğba Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla birlikte pozlarını paylaşıyor.

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Polis akademisini bitiren oyuncunun kızı yeni yaşını kutladı.

Ahu Tuğba kızını paylaşarak "Allah'ın verdiği en güzel armağanımsın, hayat arkadaşımsın" dedi.

Ekran Alıntısı

Tuğba'nın paylaşımına yorum yağarken çoğu takipçi de anne-kızın benzerliğini dile getirdi.

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