Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken gecenin yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, attığı üç golle hem hat-trick yaptı hem de Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Osimhen'in bu performansı sonrası futbolseverler de sosyal medyada yıldız isim için birçok paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax’a konuk oldu. Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu zafer, sadece üç puan değil, aynı zamanda takımın Avrupa’daki özgüvenini de pekiştirdi.

OSIMHEN SAHNEDE

Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı 1

Mücadelenin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, Ajax savunmasını adeta çaresiz bırakırken, üç golüyle galibiyetin mimarı oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı Avrupa gecesinde hem bireysel hem de kulüp tarihine geçen Osimhen, performansıyla tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

HAT-TRICK GELDİ, TARİH YAZILDI

Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı 2

Karşılaşmanın 59. dakikasında Leroy Sané’nin sağ kanattan yaptığı mükemmel ortada, kale önünde yükselerek topu ağlara gönderen Osimhen, skoru 1-0’a getirdi. Bu golün ardından durmayan yıldız futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda kazandırılan iki penaltı vuruşunu da gole çevirerek hat-trick yaptı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı 3

Attığı üç golle birlikte Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Onu 5’er golle Kylian Mbappé, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

Osimhen'in bu etkileyici performansı taraftar nezdinde büyük coşku yaratırken Osimhen sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Futbolseverler yıldız isim için birçok paylaşımda bulunurken yıldız isim için dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı G1
Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı G2
Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı G3
Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı G4
Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı G5
