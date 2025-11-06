Ajax maçı sonrası taraftarlar Osimhen'in yeni değerini açıkladı! Hat-trick sonrası sosyal medya karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax’a konuk oldu. Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu zafer, sadece üç puan değil, aynı zamanda takımın Avrupa’daki özgüvenini de pekiştirdi.

OSIMHEN SAHNEDE

Mücadelenin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, Ajax savunmasını adeta çaresiz bırakırken, üç golüyle galibiyetin mimarı oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı Avrupa gecesinde hem bireysel hem de kulüp tarihine geçen Osimhen, performansıyla tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

HAT-TRICK GELDİ, TARİH YAZILDI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Leroy Sané’nin sağ kanattan yaptığı mükemmel ortada, kale önünde yükselerek topu ağlara gönderen Osimhen, skoru 1-0’a getirdi. Bu golün ardından durmayan yıldız futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda kazandırılan iki penaltı vuruşunu da gole çevirerek hat-trick yaptı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Attığı üç golle birlikte Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Onu 5’er golle Kylian Mbappé, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

Osimhen'in bu etkileyici performansı taraftar nezdinde büyük coşku yaratırken Osimhen sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Futbolseverler yıldız isim için birçok paylaşımda bulunurken yıldız isim için dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

