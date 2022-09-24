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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

24.09.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Karaburun ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldırım, kaymakamlar kararnamesine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Karaburun'a atanan Kaymakam Eyüp Kaykaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaykaç, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Kaykaç, Yıldırım'a ay ve yıldızın yöreye özgü tel kırma sanatıyla işlendiği Türk bayrağı hediye etti.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı ve MHP İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti.

Karaburun Meydanı'nda bulunan bir kafeteryada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yıldırım, onların dilek ve isteklerini dinledi.

Ziyaretlere, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu

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Muhtar Karaburun Binali Yıldırım MHP ak parti kaymakamlık ziyaret

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