Alaçatı’da otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı! “Oda fiyatları yüzde 20-25 arttı”

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, son dakika rezervasyonlarının gelmesiyle birlikte İzmir'in Çeşme ilçesindeki doluluk oranları büyük ölçüde arttı. Maliyetlerdeki artışın oda fiyatlarına çok yansıtılmadığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Otelciler, restoranlar, yiyecek, içecek sektörü ve eğlence dünyası elini taşın altına koydu. Kendi karlarımızdan fedakarlık ettik. Tatilcilerimizi de Türk turizmini desteklemeye çağırıyoruz. Aynı hizmet aynı kalite Türkiye'de de var" dedi.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Alaçatı'da bu yıl yüzde 90'a yakın doluluk oranlarını yakaladıklarını ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, Alaçatı Mahallesi'nde de her bütçeye uygun tatil seçeneğinin bulunduğunu belirtti.

Bu yıl 24-27 Mart tarihlerinde 11'incisi yapılan 2022 Alaçatı Ot Festivali ile birlikte sezona hazırlandıklarını anlatan Çelikok, "Bu yıl bayram tatili için son dakika rezervasyonlarda artış oldu. Rezervasyonlarımız geçen senelerdeki gibi birkaç ay önceden hareketlenmedi. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra taleplerde artış yaşandı. Geçen seneki kadar çok doluluk olmasa da memnunuz. Geçen yıl doluluk yüzde 99- 100'dü. Ama bu yıl yüzde 90'a yakın doluluk var. Fiyat artışı çok fazla yapılmamasına rağmen gelirler de geçen yılı yakalar. Çeşme genelinde de doluluk oranları gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Alaçatı'daki oda fiyatlarının 1500 TL'den başlayıp 10 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade eden Necat Çelikok, 4 kişilik bir aile için ise ortalama oda fiyatlarının 4 bin lira civarında seyrettiğini kaydederek "Türk insanı da ne olursa olsun tatil yapmak istiyor ve tatile çıkıyor. Eğer ekonomik nedenlerle hayat standardında bir düşüş olduysa yine tatile çıkıyor. Geçen sene üst kategoride bir otelde kaldıysa bu yıl daha aşağıda fiyatı olan bir yeri tercih ediyor. Restoranda sipariş verirken bütçeye biraz daha dikkat ediyor ancak para harcanıyor” dedi.

Gecelik değişen fiyatlara dikkat çeken Çelikok, “Alaçatı'da 1500 liraya sadece iki kişilik oda satan var. 5 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla gecelik konaklama yapmak mümkün. 4 kişilik bir aile 4 bin liralık bir odada kalabilir. Fiyatlar aldığınız hizmetle ilgili oluyor. Sektördeki maliyet artışı fiyatlara çok yansımadı. Oda fiyatlarındaki artış yüzde 20-25 ile sınırlı kaldı. Otelciler, restoranlar, yiyecek içecek sektörü ve eğlence dünyası elini taşın altına koydu. Kendi karlarımızdan fedakarlık ettik. Tatilcilerimizi de Türk turizmini desteklemeye çağırıyoruz. Dışarıda harcayacakları paraları lütfen Türkiye'de kullansınlar. Aynı hizmet, aynı kalite Türkiye'de de var." dedi