Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler!

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve birçok olaya sahne olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçında yaşananlara dair dikkat çeken ifadeler kullanan Çavuşoğlu, hakem Mete Kalkavan için "21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı falan değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten." ifadelerini kullandı.
"21'nci dakikada yüzde yüz kırmızı karttı. Tweet'ler atılıyor, hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor sonra sarı kart çıkarıyor. Biz sahada gördüğümüzü söylüyoruz. Benim gördüğümü tüm Türkiye gördü. VAR'ın başındaki arkadaşların da çağırması lazım. Bunu 5 yaşındaki çocuğa da sorsan kırmızı kart der. Net bir şekilde belli. Baskı, yaygara, kaos, yani Türk futbolu abluka altında."
Bu şekilde Anadolu kulüplerinin yaşama şansı yok. Kırmızı kart olayında neden VAR'a gitmiyorsun? Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin? Gerçekten artık Türk futbolunu falan bu şartlar altında yönetmek istemiyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bunun sonucu da bizim gibi kulüplere endeksli oluyor. Maalesef bu şartlar altında da gerçekten Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor, Türk futbolu içerisinde bulunma konusunda da insanlar isteksiz hale geliyor. Akşamki maçta da bunları yaşadık"
Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Çağlan Kızılhan'ın maç sonunda hakemi eleştiren açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu bir algı ve baskıdır. Akşamki hakemin kimin lehine maç yönettiğini herkes gördü. Başkalarının koltukları sallandığında bir şeyler yapacaklar, tabii ki bir yerlere saldıracaklar"