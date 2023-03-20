Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler!

"NEDEN VAR'A GİTMİYORSUN?" "

Bu şekilde Anadolu kulüplerinin yaşama şansı yok. Kırmızı kart olayında neden VAR'a gitmiyorsun? Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin? Gerçekten artık Türk futbolunu falan bu şartlar altında yönetmek istemiyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bunun sonucu da bizim gibi kulüplere endeksli oluyor. Maalesef bu şartlar altında da gerçekten Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor, Türk futbolu içerisinde bulunma konusunda da insanlar isteksiz hale geliyor. Akşamki maçta da bunları yaşadık"