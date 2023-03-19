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Rıdvan Dilmen'den canlı yayında çok konuşulacak sözler "Acayip şeyler oluyor, TFF ve MHK darmadağın..."

19.03.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, zorlu mücadeleden galip ayrılan 3-1'lik skorla Sarı-Lacivertliler oldu. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, canlı yayında oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar büyük tartışmalara neden oldu. Jorge Jesus'un kırmızı kartla tribüne gönderildiği, Fenerbahçe'nin iki penaltı kazandığı, Sarı-Lacivertliler'in bir golünün VAR'dan döndüğü olaylı karşılaşmanın yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında karşılaşmaya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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"TFF VE MHK DARMADAĞIN" 

"TFF VE MHK DARMADAĞIN" 

Karşılaşmanın ilk yarısının ardından konuşan Dilmen, "Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

"NET KIRMIZI KART"

"NET KIRMIZI KART"

Osayi Samuel'in rakibine yaptığı ve Alanyaspor cephesinin kırmızı kart itirazlarında bulunduğu pozisyona dair de 'Bence net kırmızı kart' diyen Dilmen, "Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart. Mete Kalkavan da darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı." dedi.

OFSAYT ÇİZGİSİ TEPKİSİ!

OFSAYT ÇİZGİSİ TEPKİSİ!

"Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var." diyen Dilmen, "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" şeklinde konuştu.

"İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR" 

"İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR" 

"VAR çizgilerini problemli görüyorum, hakemlerin acayip kararlarını görüyorum, MHK Başkanı'nın videoya çekip göndermelerini görüyorum. İnanılmaz şeyler oluyor"

"BU HATALAR AKILLARDA KALACAK" 

"BU HATALAR AKILLARDA KALACAK" 

Maç sonu açıklamasında ise Dilmen, "Maç eğer 21 dakika uzuyorsa demekki orta hakem iyi maç yönetememiş. Bu maç hafızalarda her iki takım adına da yaptığı hatalarla kalacak. son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.

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