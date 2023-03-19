Rıdvan Dilmen'den canlı yayında çok konuşulacak sözler "Acayip şeyler oluyor, TFF ve MHK darmadağın..."

OFSAYT ÇİZGİSİ TEPKİSİ!

"Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var." diyen Dilmen, "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" şeklinde konuştu.