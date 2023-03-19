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  4. Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal Fenerbahçe maçının ardından böyle konuştu: Hakeme de söyledim, korkunç!

Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal Fenerbahçe maçının ardından böyle konuştu: Hakeme de söyledim, korkunç!

19.03.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Alanyaspor, karşılaşmada 1-0 üstünlüğü yakalasa da rakibin 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Sarı-Lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken, hakem Mete Kalkavan'ın bazı kararları büyük tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin ardından konuşan Alanyaspor teknik patronu Ersun Yanal da hakem kararlarına değinirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI:

"KORKUNÇ" 

"KORKUNÇ" 

Alanyaspor cephesinin yoğun kırmızı kart itirazında bulunduğu Osayi-Samuel pozisyonuna dair konuşan Ersun Yanal "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim, bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu ve daha temkinli olmalıyız."

"FUTBOL YARA ALIYOR" 

"FUTBOL YARA ALIYOR" 

"Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor. Bu rekabet başka söylemlerle dillendirildiğinde, futbol yara alıyor. Bizim için de kötü ve talihsiz bir gün oldu. Tartışma durmayacak. Bizim açımızdan da, Fenerbahçe ve rakipleri açısında da böyle olacak. Sağduyu nasıl olacak? Cevabını bulmakta zorlanıyorum. Futbol konuşulacağına, bunlar konuşuluyor. Bu iyi değil." dedi.

Fenerbahçe'nin kazandığı iki penaltı vuruşuna dair ise Yanal "Penaltı pozisyonları var, hepimizin kafası karışmış durumda. Olay yine hakem üzerine gelecek. Hakem seminerinde de siyah-beyaz pozisyonlar konuşuldu. Daha ligde çok maç var. Ne şampiyon, ne de düşenler belli. Sağduyulu olmalıyız, futbolu yormadan devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

"FUTBOLA BİR ŞEY KATMIYOR" 

"FUTBOLA BİR ŞEY KATMIYOR" 

"Hocaların açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları... Futbola bir şey katmıyor... Eğer bir şey varsa, hep berabere bakalım. Bunun hukuk ve adalet kısmı var. Futbola şüphe varsa, bunların kanıtı ve ispatı bile istenmez. Şüphe, şüphedir ve bu çok kötü bir şey. Futbolun sosyal yapısını paranoyak bir şizofren yapıya büründürmek, hiçbirimize bir katkı sağlamayacak. Ortak paydaşlar buluşup bu konuyu çok ciddi bir şekilde halletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"HAKEMLER ÜZERİNE BÜYÜK BASKI YARATIYORUZ" 

"HAKEMLER ÜZERİNE BÜYÜK BASKI YARATIYORUZ" 

Fenerbahçe ile ilgili açıklama yapan Ersun Yanal "Hakemlerin üzerinde çok büyük baskı yaratıyoruz. Kararları tartışmadan söyleyeyim, hata yapmaya zorluyoruz. Ufacık problem, çok daha büyük sorunlar doğuruyor. Biri kaybedecek, biri kazanacak. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğu kovalıyor, onların da stresi var. Her türlü sahada bileğinin hakkıyla kazanacak güçlü bir takım." dedi.

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