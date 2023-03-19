Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal Fenerbahçe maçının ardından böyle konuştu: Hakeme de söyledim, korkunç!

"FUTBOLA BİR ŞEY KATMIYOR"

"Hocaların açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları... Futbola bir şey katmıyor... Eğer bir şey varsa, hep berabere bakalım. Bunun hukuk ve adalet kısmı var. Futbola şüphe varsa, bunların kanıtı ve ispatı bile istenmez. Şüphe, şüphedir ve bu çok kötü bir şey. Futbolun sosyal yapısını paranoyak bir şizofren yapıya büründürmek, hiçbirimize bir katkı sağlamayacak. Ortak paydaşlar buluşup bu konuyu çok ciddi bir şekilde halletmemiz gerekiyor." diye konuştu.