Aldatan eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki... Gelinin gözü önünde ihaneti ifşa etti

TikTok’ta paylaşılan bir video milyonlarca izlenmeye ulaşarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Kaliforniya’da yaşayan Alexandra Starr isimli bir şarkıcı, müzik grubuyla bir düğünde sahne almak için anlaşmıştı. Buraya kadar her şey normal bir şekilde ilerledi. Düğün alanına geldiğinde ise Starr damadın kendisini aldatan eski sevgilisi olduğunu fark etti. 5 yıllık ilişkilerinde eski sevgilisinin kendisini aldattığını ifade eden Starr, sahnesini bu kez intikamı için fırsata çevirdi ve damadı kendi düğününde rezil etti. Şarkıcı, internette viral olan intikam hikayesini TikTok hesabından paylaştı.

DEVREYE KONUKLAR GİRDİ

Gelin ve damadın ilk danslarını yapmak için alana geldikleri anda arkası dönük bir şekilde sahnede duran Starr, “Before He Cheats (O Aldatmadan Önce)” isimli şarkıyı söyledi. Şarkıda “Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor” sözü geçince Starr yüzünü gösterdi. Karşılarında eski sevgiliyi gören gelin ve damat duruma tepki gösterdi. Konukların devreye girmesiyle Starr sahneden indirildi. Sahneden inerek gelin ve damadın yanına gelen Starr ise adamın üzerine bir bardak su fırlatarak salonu terk etti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Sosyal medya kullanıcıları Starr’ın gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları hikayeye inanmadıklarını ve kurgu olduğunu belirtirken Starr’ın ünlenmek için böyle bir paylaşım yaptığı iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Starr’a destek olarak intikam planının dahiyane olduğunu öne sürdü.