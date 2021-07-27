Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili

Memleketinden vazgeçemeyen Ambrosio, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

Nicolo Oddi'den ayrıldıktan sonra iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başlayan Alessandra Ambrosio, geleneğini bozmayarak, tatil için yine memleketini tercih etti.