Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili

Memleketinden vazgeçemeyen Ambrosio, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.
BÜTÜN SENE TATİL YAPTI
Nicolo Oddi'den ayrıldıktan sonra iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başlayan Alessandra Ambrosio, geleneğini bozmayarak, tatil için yine memleketini tercih etti.
Brezilya'nın Florianapolis kentinde yılın yorgunluğunu atan 40 yaşındaki Ambrosio, önceki gün kumsalda görüntülendi. Ünlü model, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Son dönemde modelliğin yanı sıra tasarımcılık da yapan Alessandra Ambrosio'nun hardal rengi bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
Suda güneş gözlüğünü hiç çıkarmayan Ambrosio, denizden çıktıktan sonra şezlonguna uzanıp, güneşlendi.
Bir ara kumsalda yürüyüşe çıkan Alessandra Ambrosio, ardından evinin yolunu tuttu.
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