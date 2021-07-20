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Alev Aydın kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Halsey ile Alev Aydın'ın çocuğunun ismi...

20.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Alev Aydın ile Halsey çocuklarına Türk ismi verdi. O anları Instagram hesabından paylaşan Halsey çok konuşuldu. Alev Aydın'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edildi. Alev Aydın senaristtir. İşte ayrıntılar...

Instagram hesabından geçtiğimiz gün çocuğu ve çocuğunun babası Alev Aydın ile fotoğraf paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini 14 Temmuz'da doğurduğunu açıkladı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Alev Aydın ile Halsey ikilisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Alev Aydın kimdir?

Alev Aydın Controller and HipMen: Los Angeles, Small Shots filmlerinin senaristi olarak biliniyor.
Alev Aydın dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ile 2019'dan bu yana birlikte. Aydın çocukluk zamanlarında New York, Antalya ve Suudi Arabistan'da bulundu.
Hayatını Amerika'da devam ettiren Aydın Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını attı.
Aydın senaristliğin yanında oyuncu, yapımcı, yönetmen ve söz yazarıdır. Alev Aydın'ın kaç yaşında olduğu bilinmiyor.
Prodüksiyon şirketi olan Aydın ile şarkıcı Halsey'in çocukları 14 Temmuz'da doğdu. İkili bebeklerine "Ender Ridley Aydin" ismini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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