Alev Aydın kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Halsey ile Alev Aydın'ın çocuğunun ismi...

Instagram hesabından geçtiğimiz gün çocuğu ve çocuğunun babası Alev Aydın ile fotoğraf paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini 14 Temmuz'da doğurduğunu açıkladı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Alev Aydın ile Halsey ikilisi sosyal medyada çok konuşuldu.