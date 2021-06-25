Survivor'un bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalinde gerçekleştirilen SMS oylamasında Poyraz'ın gerisinde gelen Aleyna Kalaycıoğlu, finalist olma fırsatını kaybetti. Yarı finale kadar sergilediği performans ile gelen Kalaycıoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Survivor 2021'in yarı finaline gösterdiği performans ile çıkmaya hak kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalde SMS oylaması sonucu finalist olma fırsatını kaybetti.

Aylardır Dominik adasında ter döken başarılı yarışmacı yarı finalde hayallerine veda etmesinin ardından en çok aranan isimler arasında yer aldı.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan başarılı yarışmacı Survivor’a ilk kez bu sene başvurduğunu ifade etmişti.