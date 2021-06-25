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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna nereli, kaç yaşında?

25.06.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'de yarı finale çıkmaya hak kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, bu akşam gerçekleştirilen yarı finalde SMS oylaması ile hayallerine veda etti. Finale gitme hakkını kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Survivor'un bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalinde gerçekleştirilen SMS oylamasında Poyraz'ın gerisinde gelen Aleyna Kalaycıoğlu, finalist olma fırsatını kaybetti. Yarı finale kadar sergilediği performans ile gelen Kalaycıoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor 2021'in yarı finaline gösterdiği performans ile çıkmaya hak kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalde SMS oylaması sonucu finalist olma fırsatını kaybetti.
Aylardır Dominik adasında ter döken başarılı yarışmacı yarı finalde hayallerine veda etmesinin ardından en çok aranan isimler arasında yer aldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babasının ayrılığının ardından İstanbul’da yaşamaya başladı. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimini tamamlayarak aldığı dil eğitimiyle birlikte ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde eğitim gören Aleyna Kalaycıoğlu yaklaşık 10 senedir Voleybol oynuyor.
Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan başarılı yarışmacı Survivor’a ilk kez bu sene başvurduğunu ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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