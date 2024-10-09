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  4. Alina Boz'un Rus annesini görenler çok şaşırdı! 'Annesi değil ablası gibi'

Alina Boz'un Rus annesini görenler çok şaşırdı! 'Annesi değil ablası gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen ile geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturan Alina Boz son dönemde hamilelik iddiaları ile gündemdeydi. Boz bu iddiaları 'Şimdilik gündemimizde yok' diyerek yalanlamıştı. Bir süredir ekranlardan da uzak kalan ünlü isim şimdi de Rus annesi ile gündem oldu. Güzel oyuncunun annesi Olga Boz'u görenler gözlerine inanamadı.

Aşk 101, Maraşlı, Vatanım Sensin, Paramparça ve son olarak Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Alina Boz hayat verdiği karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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ANNESİYLE GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz aralık ayında Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturan güzel oyuncu son dönemde hamilelik iddiaları ile gündemdeydi.

Alina Boz hamilelik iddialarına nokta koymuş ve "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" demişti.

Bir süredir ekranlardan da uzak kalan Alina Boz şimdi de Rus annesi ile gündem oldu. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler gözlerine inanamadı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Güzel oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; ''Güzelliğin nereden geldiği belli oldu'', ''Güzellik genetikmiş'', ''Annesi değil ablası gibi'' şeklinde yorumlarda bulundular.
Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.
Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen Alina Boz
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