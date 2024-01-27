Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Alman kahinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Bu yılın sonlarına işarat etti... "Kovid'ten daha kötüsü geliyor"

    Alman kahinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Bu yılın sonlarına işarat etti... "Kovid'ten daha kötüsü geliyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 15:38 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Alman kahin Michael Schneider, 'insanlığın kötü karması' nedeniyle dünya çapında Kovid'den daha fazla cana mal olacak bir salgının bu yılın sonlarında geleceğini söylüyor. Alman kahinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Alman kahin Michael Schneider, 2024 yılının sonlarına doğru insanlığı zor günlerin beklediğini söyleyen yeni kehanetiyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. 2006 yılında gönüllü olarak katıldığı soruşturmalarda en az 25 kayıp vakasını çözdüğü, 2008 yılındaki borsa tahmini ve Almanya'nın 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında eleneceğini öngördüğü iddia edilen kahinin 2024 kehanetleri de sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Kesfet

    CIA, FBI VE BND'YE GÖNDERDİ

    Schneider geçtiğimiz günlerde CIA, FBI ve BND'ye (Alman istihbaratı) gönderdiği bir e-postada "2024 yılı için kehanetlerini" paylaştığını söyledi. DailyStar'ın haberine göre, Alman kahin 2024 yılında insanlık için karamsar bir tablo çiziyor.

    Sonbaharda ölümcül bir salgının kapıda olduğunu söyleyen Schneider, "Dünya genelinde (özellikle Batı dünyası) on dört yılın toplamından çok daha fazla can kaybı yaşanacak. Bunun nedeni aynı zamanda insanlığın koronavirüsten ders çıkartmadan daha iyiye doğru gelişmememiş olmasıdır" dedi.

    Sadece bireysel karmaların ön planda olmadığını belirten Schneider, "Sadece bireysel karma yok, aynı zamanda insanlığın karması da var ve şu anda işler iyi gitmiyor. Ne verirseniz onu alırsınız ve insanlık son zamanlarda hiç adil bir şekilde davranmıyor" diye konuştu.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Almanya kehanet kahin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

    27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

    Motorine 1,38 TL zam geliyor

    Motorine 1,38 TL zam geliyor

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Sapık komşu böyle yakalandı! Kapının önündeki terlikleri koklayıp yaladı

    Sapık komşu böyle yakalandı! Kapının önündeki terlikleri koklayıp yaladı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'

    Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.