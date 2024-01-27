Alman kahinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Bu yılın sonlarına işarat etti... "Kovid'ten daha kötüsü geliyor"

Alman kahin Michael Schneider, 2024 yılının sonlarına doğru insanlığı zor günlerin beklediğini söyleyen yeni kehanetiyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. 2006 yılında gönüllü olarak katıldığı soruşturmalarda en az 25 kayıp vakasını çözdüğü, 2008 yılındaki borsa tahmini ve Almanya'nın 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında eleneceğini öngördüğü iddia edilen kahinin 2024 kehanetleri de sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Schneider geçtiğimiz günlerde CIA, FBI ve BND'ye (Alman istihbaratı) gönderdiği bir e-postada "2024 yılı için kehanetlerini" paylaştığını söyledi. DailyStar'ın haberine göre, Alman kahin 2024 yılında insanlık için karamsar bir tablo çiziyor.
Sonbaharda ölümcül bir salgının kapıda olduğunu söyleyen Schneider, "Dünya genelinde (özellikle Batı dünyası) on dört yılın toplamından çok daha fazla can kaybı yaşanacak. Bunun nedeni aynı zamanda insanlığın koronavirüsten ders çıkartmadan daha iyiye doğru gelişmememiş olmasıdır" dedi.
Sadece bireysel karmaların ön planda olmadığını belirten Schneider, "Sadece bireysel karma yok, aynı zamanda insanlığın karması da var ve şu anda işler iyi gitmiyor. Ne verirseniz onu alırsınız ve insanlık son zamanlarda hiç adil bir şekilde davranmıyor" diye konuştu.