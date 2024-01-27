Alman kahinin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! Bu yılın sonlarına işarat etti... "Kovid'ten daha kötüsü geliyor"

Sadece bireysel karmaların ön planda olmadığını belirten Schneider, "Sadece bireysel karma yok, aynı zamanda insanlığın karması da var ve şu anda işler iyi gitmiyor. Ne verirseniz onu alırsınız ve insanlık son zamanlarda hiç adil bir şekilde davranmıyor" diye konuştu.