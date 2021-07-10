Angelina Jolie Brad Pitt ile ortaklığını bitirmek istiyor

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ortak velayet kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Bununla da yetinmeyen 46 yaşındaki oyuncu eski kocası ile iş ilişkisini bitirmek için adam attı.

Harpersbazaar'ın habarine göre; Pitt'le boşanma davası sırasında yürürlüğe konan herhangi bir geçici yasak emrini kaldırmaya çalışan Jolie, daha sonra, çiftin Chateau Miraval rosé şaraphanesindeki ortak işleri olan Nouvel, LLC'deki payını satmak istiyor.

O zamanlar ikili, 2014'te evlendikleri bin dönümlük arazi olan Chateau Miraval bağında üzüm yetiştirerek yolculuklarına başlamışlardı.

Jolie'nin avukatı Joseph Mannis, "Tarafların boşanması, tarafların iş ortağı olarak birlikte çalışma olanaklarını da değiştirdi" açıklamasını yaptı.

Jolie'nin üçüncü şahıs olası satışının, tatmin edici bir satın alma fiyatı üzerinde anlaşamadıkları için hissesini doğrudan Pitt'e satma girişiminin başarısız olduğu konuşuluyor.