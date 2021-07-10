MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Angelina Jolie Brad Pitt ile ortaklığını bitirmek istiyor

Angelina Jolie Brad Pitt ile ortaklığını bitirmek istiyor

10.07.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brad Pitt'e karşı beş yıldır verdiği velayet davasını kaybeden ve temyize başvuran Angelina Jolie yeni bir adım daha attı. Hollywood yıldızı eski eşiyle sürdürdüğü iş ortaklığını bitirmek için mahkemeye başvundu.

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ortak velayet kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Bununla da yetinmeyen 46 yaşındaki oyuncu eski kocası ile iş ilişkisini bitirmek için adam attı.

Harpersbazaar'ın habarine göre; Pitt'le boşanma davası sırasında yürürlüğe konan herhangi bir geçici yasak emrini kaldırmaya çalışan Jolie, daha sonra, çiftin Chateau Miraval rosé şaraphanesindeki ortak işleri olan Nouvel, LLC'deki payını satmak istiyor.
O zamanlar ikili, 2014'te evlendikleri bin dönümlük arazi olan Chateau Miraval bağında üzüm yetiştirerek yolculuklarına başlamışlardı.
Jolie'nin avukatı Joseph Mannis, "Tarafların boşanması, tarafların iş ortağı olarak birlikte çalışma olanaklarını da değiştirdi" açıklamasını yaptı.
Jolie'nin üçüncü şahıs olası satışının, tatmin edici bir satın alma fiyatı üzerinde anlaşamadıkları için hissesini doğrudan Pitt'e satma girişiminin başarısız olduğu konuşuluyor.
Buna karşılık, Jolie'nin hukuk ekibi, sürecin çok uzun sürmesi durumunda aktrisin olası alıcı ile satış fırsatını kaybedebileceği için zamanın çok önemli olduğunu savundu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

MasterChef yarışmacısı jürileri çileden çıkardı!

MasterChef yarışmacısı jürileri çileden çıkardı!

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.