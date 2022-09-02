Annesinin çıplak pozlarından rahatsızdı! Britney Spears'ın oğlu sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears çıplak paylaşımlarıyla gündemdeydi. Öyle ki bu paylaşımlar çocuklarıyla da arasını bozdu. Ünlü şarkıcıdan Sean Preston ve Jayden adında iki oğlu bulunan Kevin Federline, verdiği röportajda çocuklarının annelerini görmek istemediğini belirtmişti.

Çıplak pozlarından dolayı erkek çocuklarının rahatsızlık duyduğu gündeme gelen ünlü şarkıcı da bu açıklamaya tepki gösterdi. Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden konuda dair sessizliğini bozdu.