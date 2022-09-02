Annesinin çıplak pozlarından rahatsızdı! Britney Spears'ın oğlu sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears çıplak paylaşımlarıyla gündemdeydi. Öyle ki bu paylaşımlar çocuklarıyla da arasını bozdu. Ünlü şarkıcıdan Sean Preston ve Jayden adında iki oğlu bulunan Kevin Federline, verdiği röportajda çocuklarının annelerini görmek istemediğini belirtmişti.
Çıplak pozlarından dolayı erkek çocuklarının rahatsızlık duyduğu gündeme gelen ünlü şarkıcı da bu açıklamaya tepki gösterdi. Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden konuda dair sessizliğini bozdu.
"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PAYLAŞIYOR"
Jayden açıklamasında "Seni çok seviyorum ve senin için en iyisini umuyorum. Belki bir gün oturabiliriz ve tekrar konuşup normal bir konuşma yapabiliriz" dedi.
Jayden annesiyle neden görüşmek istemediklerini şu sözlerle ifade etti:
"Bize verdiği ortam türü ben ve kardeşim için pek rahat değildi. Nefret yok . Onu gerçekten tekrar görmek istiyorum. Bu beni mutlu edecek ve Preston'ı da mutlu edecek."
Şarkıcının oğlu düğüne katılmama üzerine de "Gitmek için iyi bir zaman değildi. Onun adına mutlu olmadığımı söylemiyorum" dedi.
15 yaşındaki Jayden annesinin paylaşımlarına da değindi. Jayden "Sosyal medya ona yardım ediyor. Yani yapmak istediği buysa. Bunun için ondan nefret etmeyeceğim. Aynı zamanda, ailesini sevmesini engelleyen şeyin ne olduğunun farkına varmalı.
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