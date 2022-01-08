MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Annesinin kopyası! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini gören inanamadı

Annesinin kopyası! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini gören inanamadı

08.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Şef sosyal medya hesabından annesini ilk kez paylaştı. Yalçınkaya'nın annesine benzerliği dikkat çekti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'teki sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Kızı ile birçok kez paylaşım yapan Yalçınkaya, bu sefer annesini paylaştı. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü şefin annesine benzerliği dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

ANNE ONAYI GELDİ

Mehmet Şef annesi ile olan videosunu, 'Büyük ustadan onay verdi, annem yemekleri beğendi.' diyen Mehmet şef, postun altına ise , 'Onay aldık, sırtımız yere gelmez' notuyla paylaştı.
mehmett

Yalçınkaya'nın annesini görenler benzerliklerine şaşırırken, ikili arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Görüntüleri sosyal medyaya düştü! Üzerinde bir şey yok sandılar ama...

Görüntüleri sosyal medyaya düştü! Üzerinde bir şey yok sandılar ama...

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Korkutan değerlendirme: Yıkıcı olacak!

Korkutan değerlendirme: Yıkıcı olacak!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.