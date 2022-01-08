Annesinin kopyası! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini gören inanamadı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'teki sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Kızı ile birçok kez paylaşım yapan Yalçınkaya, bu sefer annesini paylaştı. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü şefin annesine benzerliği dikkat çekti.

ANNE ONAYI GELDİ

Mehmet Şef annesi ile olan videosunu, 'Büyük ustadan onay verdi, annem yemekleri beğendi.' diyen Mehmet şef, postun altına ise , 'Onay aldık, sırtımız yere gelmez' notuyla paylaştı.



Yalçınkaya'nın annesini görenler benzerliklerine şaşırırken, ikili arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.