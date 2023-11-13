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Apollonia Llewellyn minicik bikinisiyle olay pozlara imza atınca "Yaşayan en seksi kadın" ilan edildi

13.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlamayı seviyor. Ünlü isim son olarak neredeyse yok gibi bikinisiyle pozlar verince "Yaşayan en seksi kadın" ilan edildi.

Demi Rose'dan sonra kıvrımlarıyla öne çıkan fenomenler arasında yer alan isimlerden biri de Apollonia Llewellyn.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan ve 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlamayı seviyor.


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POZLARI GÜNDEM OLDU

Güzel fenomen Apollonia Llewellyn, neredeyse görünmez altın bikinisiyle neredeyse çıplak poz verdikten sonra sosyal medyada gündem oldu.

Yok gibi olan tarzıyla yine adından söz ettiren fenomen hayranları tarafından bir anda 'yaşayan en seksi kadın' olarak ilan edildi.

Sık sık benzer paylaşımlara imza atan fenomen ayrıca dünyanın dört bir yanındaki manzaraları görmek için jetlerle yaptığı yolcukları paylaşmasıyla da tanınıyor.

Uzun süredir erotik pozları sayesinde kazanç elde eden fenomen fotoğrafları üzerinden para kazanmaya başladığı ilk ay 10.000 sterlin kazanmıştı.

Okulda 'şişman ve çirkin' olduğu için zorbalığa uğrayan Apollonia şimdilerde çok popüler.

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Anahtar Kelimeler:
Apollonia Llewellyn sosyal medya
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