Arabada cinsel ilişkiye giren çift hırsızların hedefi oldu! Tamamen çıplak sokağa atıldılar

Brezilya’da bir sokakta çekilen güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şaşırttı. Arabalarında cinsel ilişkiye girdikleri sırada bir çift hırsızlardan nasibini aldı. Güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerde hırsızlar öncelikle arabanın yanına yaklaşarak içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Ardından ise arabanın içindeki çifti zorla dışarı çıkartarak aracı çaldı.