Arabada cinsel ilişkiye giren çift hırsızların hedefi oldu! Tamamen çıplak sokağa atıldılar

Brezilya’da bir sokakta çekilen güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şaşırttı. Arabalarında cinsel ilişkiye girdikleri sırada bir çift hırsızlardan nasibini aldı. Güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerde hırsızlar öncelikle arabanın yanına yaklaşarak içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Ardından ise arabanın içindeki çifti zorla dışarı çıkartarak aracı çaldı.
KIYAFETLERİNİ GERİ İSTEDİ
Yaşadığı büyük şokla sokak ortasında tamamen çıplak kalan kadın arabanın arkasından koşarak kıyafetlerini istedi. Hırsızlar için hareket halindeki aracın penceresinden çiftin kıyafetlerini yolun ortasına attı. Olayla sarsılan genç çiftin, kamera görüntüleri sona ererken aceleyle kıyafetlerini yeniden giydiği görülüyor. Suçluların yakalanıp yakalanmadığı veya kimlikleri bilinmeyen mağdurların yetkililere şikayette bulunup bulunmadığı şu an için belli değil.
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