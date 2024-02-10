Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! 'Yabancılar beni kocamın annesi zannediyor'

Daha genç bir kadınla evli olan yaşlı bir adam olsaydı bu kadar eleştiriyle karşılaşmayacaklarına inandığını söyleyen Stephey, "Çok seyahat ediyoruz ama ülke dışında olsak bile insanlar hâlâ çok kaba. İnsanlar bakıyor, bazen insanlar fotoğraf çekiyor. Bu yüzden ilişkimizin başlangıcında cesaretli olamadım. Gerçekten tuhaf bulduğumuz şey şu; genç bir kızla, zar zor dolaşabilen yaşlı bir adam görüyoruz ama kimse onlara bir şey söylemiyor. Burada kesinlikle bir kadın düşmanlığı var" diye konuştu.