Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! 'Yabancılar beni kocamın annesi zannediyor'

59 yaşındaki Tamela Stephey, 42 yaşındaki peyzaj mimarı Zach ile evlendikten sonra sosyal medyada gündem oldu. Aralarında 17 yıllık yaş farkı bulunan ikili sosyal medyadan sıklıkla özel hayatlarına dair paylaşımlar yapınca hem olumlu hem de olumsuz yorumlar hedefi haline geldi. 2016 yılında düğünlerinin hemen ardından yaş farkı nedeniyle tartışmaların odağı haline geldiklerini ifade eden çift birbirlerine derin bir bağla bağlı olduklarını söyledi.
Yabancıların Zach'in maddi çıkar sağlamak için onun birlikte olduğunu iddia etmesine sinirlenen Stephey, "Yaş farkı olan bir ilişkide olmak çok zor; çok fazla fısıltıya, bakışa maruz kalıyorsunuz ve hatta bazı insanlar sokakta fotoğraf bile çekiyor. Ama biz birbirimiz için harikayız; kavga etmiyoruz ya da tartışmıyoruz; asla ikimizin çözemeyeceği hiçbir şey ortaya çıkmıyor" dedi.
ABD'nin Indiana kentinde yaşayan 4 çocuk annesi Stephey'in en büyük oğlu Ray, üvey babası Zach'ten sadece 3 yaş küçük. Ancak çift için bu durum hiçbir sorun teşkil etmiyor.
Daha genç bir kadınla evli olan yaşlı bir adam olsaydı bu kadar eleştiriyle karşılaşmayacaklarına inandığını söyleyen Stephey, "Çok seyahat ediyoruz ama ülke dışında olsak bile insanlar hâlâ çok kaba. İnsanlar bakıyor, bazen insanlar fotoğraf çekiyor. Bu yüzden ilişkimizin başlangıcında cesaretli olamadım. Gerçekten tuhaf bulduğumuz şey şu; genç bir kızla, zar zor dolaşabilen yaşlı bir adam görüyoruz ama kimse onlara bir şey söylemiyor. Burada kesinlikle bir kadın düşmanlığı var" diye konuştu.