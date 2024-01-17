Aras Bulut İynemli 'Korkaklığından sustu' tepkilerine yanıt verdi! Candaş Tolga Işık sordu

Ben 14 senedir bu işi yapıyorum çok tecrübeliyim diye konuşmuyorum ama benim bir yolum var o yolda da kendime göre kendi bildiğim kendi sahiplendiğim şekilde verdim kararlarımı aslında. Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."