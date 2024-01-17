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  4. Aras Bulut İynemli 'Korkaklığından sustu' tepkilerine yanıt verdi! Candaş Tolga Işık sordu

Aras Bulut İynemli 'Korkaklığından sustu' tepkilerine yanıt verdi! Candaş Tolga Işık sordu

17.01.2024 08:33 | Son Güncelleme:
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Aras Bulut İynemli geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası açıklama yapmayınca gündeme gelmişti. Candaş Tolga Işık'a konuk olan oyuncu 'Korkaklığından sustu' eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un konuğu olan Aras Bulut İynemli merak edilen o konuda ilk kez konuştu. İynemli, Disney Plus'un son anda Atatürk filmini yanınlamaktan vazgeçmesi sonrası tepkisi kalınca eleştirilmişti.

Disney Plus’a herkesten 10 kat daha öfkeli olduğunu belirten oyuncu “sustuysak adabımızdan sustuk” dedi.

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"DİSNEY PLUS'A KIZGINIM VE KIRGINIM"

Candaş Tolga Işık "İlk bu yayınlanmama ihtimali olduğunu duyduğunuzda ne hissettiniz?" diye sorunca oyuncu şu yanıtı verdi:


"Hayal kırıklığı, öfke. O öfkeyi yaşayan benim arkadaşlarımın, bu toprağın insanlarının yaşadığı öfkenin 10 katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım."

"Kızgınım ve kırgınım. Sen, ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz" diyen Aras Bulut devamında şu ifadeleri kullandı:


"Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun kırılmaz mıyım sana kızmaz mıyım, bir de söz konusu Atatürk. Disney Herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Ne yaptıysam kararlı bilerek yaptım.

Ben 14 senedir bu işi yapıyorum çok tecrübeliyim diye konuşmuyorum ama benim bir yolum var o yolda da kendime göre kendi bildiğim kendi sahiplendiğim şekilde verdim kararlarımı aslında. Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan konusunda paylaşım yapaın oyuncuya “Disney daha ağırını yaptı kardeşim. Filmi yasakladı mesela tüm dünyada yine sessizlik oldu. Şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma, ‘Günaydın, geç uyandın ama bitti” cümleleriyle tepki göstermişti.

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