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Arda Kural'ın son hali olay oldu! "Efsane geri döndü"

21.02.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında Leonardo DiCaprio'ya benzerliği ile dikkat çeken ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Kural, sevenlerini mutlu etti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

‘Eyvah Kızım Büyüdü’, ‘Lise Defteri’, ‘Emret Komutanım’ gibi dizilerle yıldızı parlayan Arda Kural, televizyonda iz bırakan başka birçok projede rol aldı. Arda Kural’a bir dönem psikoz teşhisi konmuş ve ünlü oyuncu, uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti. Kural’ın son paylaşımıyla eski formuna kavuştuğu görüldü. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf onlarca yorum ve beğeni aldı. Kural’ın fotoğrafına takipçiler, “Efsane geri döndü” , “Seni böyle görmek çok güzel”, “Vay eski günlerdeki gibi” yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Instagram
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