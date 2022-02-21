Arda Kural'ın son hali olay oldu! "Efsane geri döndü"

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Kural, sevenlerini mutlu etti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

‘Eyvah Kızım Büyüdü’, ‘Lise Defteri’, ‘Emret Komutanım’ gibi dizilerle yıldızı parlayan Arda Kural, televizyonda iz bırakan başka birçok projede rol aldı. Arda Kural’a bir dönem psikoz teşhisi konmuş ve ünlü oyuncu, uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti. Kural’ın son paylaşımıyla eski formuna kavuştuğu görüldü. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf onlarca yorum ve beğeni aldı. Kural’ın fotoğrafına takipçiler, “Efsane geri döndü” , “Seni böyle görmek çok güzel”, “Vay eski günlerdeki gibi” yorumlar yaptı.