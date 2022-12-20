Arjantin’in finale çıkışını çırılçıplak kalarak kutlamıştı! Dünya Kupası’nı kazanınca pozlarına Instagram bile dayanamadı

Arjantin'in en ateşli hayranı olduğunu iddia eden Brezilya doğumlu sosyal medya modeli Cortez, Katar'da Messi ve takım arkadaşlarını desteklemek için tüm turnuva boyunca birbirinden seksi fotoğraflarını yayınlanmıştı. Ancak Cortez’in yaptığı erotik paylaşımlar resmen başına bela oldu. Cinsel içerikli paylaşımları nedeniyle Instagram’dan yasaklanan Cortez, Arjantin’in Fransa karşısında aldığı zaferi yedek hesabından kutlamak zorunda kaldı. Final maçını tanga ç çamaşırı ve formasıyla izleyen Cortez heyecanlı anlarını takipçileriyle paylaştı.

OLAY YARATTI

Dünya Kupası finalinin tamamlanmasından sonra Instagram’a giremediğini ifade eden bir paylaşım yapan Cortez, “Instagram muhtemelen Arjantin’e karşı verdiğim desteği hoş karşılamadı ve yayından kaldırıldı.” notunu ekledi. Topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabının kapatıldığını belirten Cortez, Arjantin kutlaması için anında yeni bir Instagram sayfası açtı.