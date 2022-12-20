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Arjantin’in finale çıkışını çırılçıplak kalarak kutlamıştı! Dünya Kupası’nı kazanınca pozlarına Instagram bile dayanamadı

20.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışmasının kazanı olan Suzy Cortez Messi’ye olan hayranlığıyla tanınıyor. Arjantin’in finale çıkışını sosyal medyada hesabından çırılçıplak kaldığı ve vücudunu Arjantin bayrağının renklerine boyadığı bir paylaşımla kutlayan Cortez, Dünya Kupası finalinde Instagram’dan atıldı. Yede hesabından paylaşım yapan Cortez’in Messi’ye ekrandan kutlama öpücüğü verdiği anlar olay oldu.

Arjantin'in en ateşli hayranı olduğunu iddia eden Brezilya doğumlu sosyal medya modeli Cortez, Katar'da Messi ve takım arkadaşlarını desteklemek için tüm turnuva boyunca birbirinden seksi fotoğraflarını yayınlanmıştı. Ancak Cortez’in yaptığı erotik paylaşımlar resmen başına bela oldu. Cinsel içerikli paylaşımları nedeniyle Instagram’dan yasaklanan Cortez, Arjantin’in Fransa karşısında aldığı zaferi yedek hesabından kutlamak zorunda kaldı. Final maçını tanga ç çamaşırı ve formasıyla izleyen Cortez heyecanlı anlarını takipçileriyle paylaştı.

OLAY YARATTI

Dünya Kupası finalinin tamamlanmasından sonra Instagram’a giremediğini ifade eden bir paylaşım yapan Cortez, “Instagram muhtemelen Arjantin’e karşı verdiğim desteği hoş karşılamadı ve yayından kaldırıldı.” notunu ekledi. Topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabının kapatıldığını belirten Cortez, Arjantin kutlaması için anında yeni bir Instagram sayfası açtı.
Arjantin ve Fransa arasındaki maçı elinde Arjantin bayrakları ile izleyen Cortez, kupanın sahibinin Arjantin olması üzerine ekrandan Messi’ye bir zafet öpücüğü kondurdu. O anlar sosyal kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Suzy Cortez dünya kupası messi

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