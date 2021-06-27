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  4. Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

27.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, diziye veda eder etmez soluğu tatilde aldı. Geyik plajdan pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ‘Arka Sokaklar’da ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterini canlandırarak hayatımıza giren Yüsra Geyik diziden ayrılma kararı almıştı.

Sezon finalinde diziden ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncudan tatil pozları geldi.

Plajda poz verince beğeni topladı

Yaz sezonunu açan güzel oyuncu arkadaşlarıyla yaptığı tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
Mayosunu giyip plaja inen Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti. Siyah mayosunun üzerine giydiği gömlekle pozlar veren Yüsra Geyik'e beğeni ve övgü yağdı.

“SİZ BENİM HER ŞEYİMSİNİZ”

“SİZ BENİM HER ŞEYİMSİNİZ”
Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'a şu sözlerle veda etmişti: “Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- ‘yaşar’ olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi.
En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çok da biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o ‘can’da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum.
Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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