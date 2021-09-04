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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

04.09.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon ekranlarında sezonlardır yer alan sevilen dizi Arka Sokaklar sezon finali yapmıştı. Sevilen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasının ardından dizinin yeni bölümleri merak konusu oldu. Diziye yeni sezonda yeni karakterin de dahil olması bekleniyor. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve sezonlardır devam eden Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Arka Sokaklar'ın 16. sezonuyla ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan yapımın sıkı takipçileri Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi ile ilgili sorgulamalar yapıyor.
Dizinin yeni sezonu için henüz kesin bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Fakat yeni sezon dizileri, Eylül ayında başlamakta.
Bu nedenle sevilen dizinin de bu ay içerisinde veya yakın bir tarihte başlaması bekleniyor.
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Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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