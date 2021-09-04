Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasının ardından dizinin yeni bölümleri merak konusu oldu. Diziye yeni sezonda yeni karakterin de dahil olması bekleniyor. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve sezonlardır devam eden Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Arka Sokaklar'ın 16. sezonuyla ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan yapımın sıkı takipçileri Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi ile ilgili sorgulamalar yapıyor.

Dizinin yeni sezonu için henüz kesin bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Fakat yeni sezon dizileri, Eylül ayında başlamakta.