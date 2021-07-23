Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir?

Artık Oluversin Gari filmi bugün FOX TV 'de ekrana geliyor. Toplamda 3 seriden oluşan serinin son filmi hakkındaki detaylar ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, konusu ne?

Oluversin Gari filmi nerede çekildi?

Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ve 3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin son serisi hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

Filmin konusu nedir? Filmde, bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı sona ermiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatmıştır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söylemiştir.