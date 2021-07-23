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Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir?

23.07.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam FOX TV ekranlarında Artık Oluversin Gari filmi ekrana gelecek. 3 seriden oluşmakta olan Oluversin Gari serisinin son filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Artık Oluversin Gari konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Artık Oluversin Gari filmi bugün FOX TV 'de ekrana geliyor. Toplamda 3 seriden oluşan serinin son filmi hakkındaki detaylar ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, konusu ne?

Oluversin Gari filmi nerede çekildi?

Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ve 3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin son serisi hakkındaki detaylar merak ediliyor.
Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

Filmin konusu nedir?

Filmin konusu nedir?
Filmde, bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı sona ermiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatmıştır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söylemiştir.
Salih ve Nuriye otele yerleşirler. Bu arada Güney Derya’ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz’den fikir almak için yardım istemiştir. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney’in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini ve Derya’ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney’in evlilik teklifi, Seda’nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler şeklinde ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar meydana gelir.
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FOX
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