Asena'dan yatak odası itirafı! İşte ünlülerin şoke eden cinsel ilişki açıklamaları

Geçmiş yıllarda İbo Show'da sahne alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oryantal Asena, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Asena'nın bir dönem yaptığı cinsel ilişki açıklaması çok ses getirmişti. İşte Asena'nın o sözleri: Sevgilime isterse yatak odasında da dans ederim ama parasıyla. Yatakta çok başarılıyımdır, adamın aklını başından alırım. Yatak odasında çılgınlık yapmak gerekirse dansçı kızları bile getiririm. Ayrıca benim yanımdaki adama bakıyorlarsa mutlu oluyorum. Bir yere gideceksek onu kendi ellerimle süslüyorum.