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  4. Asena'dan yatak odası itirafı! İşte ünlülerin şoke eden cinsel ilişki açıklamaları

Asena'dan yatak odası itirafı! İşte ünlülerin şoke eden cinsel ilişki açıklamaları

25.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin bir dönem cinsel hayatlarına dair yaptıkları itiraflara şaşıp kalacaksınız... İşte ünlülerin şoke eden cinsel ilişki itirafları..

Geçmiş yıllarda İbo Show'da sahne alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oryantal Asena, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Asena'nın bir dönem yaptığı cinsel ilişki açıklaması çok ses getirmişti. İşte Asena'nın o sözleri: Sevgilime isterse yatak odasında da dans ederim ama parasıyla. Yatakta çok başarılıyımdır, adamın aklını başından alırım. Yatak odasında çılgınlık yapmak gerekirse dansçı kızları bile getiririm. Ayrıca benim yanımdaki adama bakıyorlarsa mutlu oluyorum. Bir yere gideceksek onu kendi ellerimle süslüyorum.

İŞTE ÜNLÜLERİN OLAY YARATAN İTİRAFLARI

Tuğba Özay

Tuğba Özay
Cinsellik ilişki tabii ki önemli. Hatta uzun süreli beraberlikte çoğu zaman seks kurtarıcı durumda.
Sekste başarılı olmadığını düşünenler varsa, fantezi dünyalarını genişletebilirler.
Sonuçta belli bir yaştan sonra kimse evcilik oynamıyor.

Irmak Atuk

Irmak Atuk
Bence ilişkinin temelinin ne kadar sağlam olduğu, duyguların sağlamlığı daha önemli.
İlişkiyi bitirmek için seksin kötü olması bir neden değil.
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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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