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Aşkı hiç beklemediği anda otobüste buldu! “Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım”

23.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eddy Oscco Huarcaya isimli genç bir adam 5 Temmuz 2022'de bir otobüste seyahat ederken omzunda uyuyakalan kıza aşık oldu. Çift o anlarda tamamen birbirlerine yabancı iki kişiyken bir anda hayatlarının aşkını bulan bir çifte dönüştü. İkili tanışma hikayeleri sayesinde sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı.

Eddy Oscco Huarcaya isimli genç bir adam hayatının aşkıyla bir otobüste tanıştığını anlattığı paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Otobüse ilk bildiğinde daha sonrasında adının Catalina olduğunu öğrendiği kızın ilgisini çektiğini dile getiren Huarcaya, genç kızın yanındaki koltuk boşalınca onun yanına bilerek oturduğunu söyledi. Konuşmak için fırsat kolladığını ancak utancından bir türlü genç kızla sohbet etmeye cesaret edemediğini belirten Huarcaya, genç kızın yorgunluktan uyuyakaldığını ve kafasının omzuna düştüğünü söyledi. O anları kendisine anı kalması için çeken Huarcaya aşklarının ilk tohumlarının o dakikalarda atıldığını dile getirdi. Catalina ise romantik ilişkileri için, "Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Huarcaya’nın TikTok’tan tanışma hikayelerini anlattığı paylaşımı 14.4 milyon izlenmeye ve yaklaşık 1 milyon beğeniye ulaştı. Catalina’ın hayatının aşkı olduğunu ilk görüşte anladığını dile getiren Huarcaya, “Otobüse bindiğimde başka bir kadınla oturuyordu. Onun yanındaki koltuk boşalınca ortaya geçtim. Sonunda garip bir şekilde uyuyakaldı ve onun dinlenmesine izin verdim” dedi.
İlk görüşmelerinde hiçbir şekilde diyalog kurmadıklarını anlatan Huarcaya, birkaç gün sonra aynı otobüste yeniden genç kızı gördüğünde ise kaderin çağrısına kulak vermesi gerektiğini düşündü.
Cesaretini topladıktan sonra genç kızın yanına gittiğini ifade eden Huarcaya, “Onunla konuşmaya karar verdim ve numarasını istedim. Biraz görüştükten sonra sevdili olduk. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü dünyanın en güzel kızına sahibim. Bir rüyayı yaşadığımı hissediyorum. Böyle harika bir insanla birlikte olmayı hayal etmiştim ve sonunda başardım” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
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