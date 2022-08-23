Aşkı hiç beklemediği anda otobüste buldu! “Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım”

Eddy Oscco Huarcaya isimli genç bir adam hayatının aşkıyla bir otobüste tanıştığını anlattığı paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Otobüse ilk bildiğinde daha sonrasında adının Catalina olduğunu öğrendiği kızın ilgisini çektiğini dile getiren Huarcaya, genç kızın yanındaki koltuk boşalınca onun yanına bilerek oturduğunu söyledi. Konuşmak için fırsat kolladığını ancak utancından bir türlü genç kızla sohbet etmeye cesaret edemediğini belirten Huarcaya, genç kızın yorgunluktan uyuyakaldığını ve kafasının omzuna düştüğünü söyledi. O anları kendisine anı kalması için çeken Huarcaya aşklarının ilk tohumlarının o dakikalarda atıldığını dile getirdi. Catalina ise romantik ilişkileri için, "Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Huarcaya’nın TikTok’tan tanışma hikayelerini anlattığı paylaşımı 14.4 milyon izlenmeye ve yaklaşık 1 milyon beğeniye ulaştı. Catalina’ın hayatının aşkı olduğunu ilk görüşte anladığını dile getiren Huarcaya, “Otobüse bindiğimde başka bir kadınla oturuyordu. Onun yanındaki koltuk boşalınca ortaya geçtim. Sonunda garip bir şekilde uyuyakaldı ve onun dinlenmesine izin verdim” dedi.

İlk görüşmelerinde hiçbir şekilde diyalog kurmadıklarını anlatan Huarcaya, birkaç gün sonra aynı otobüste yeniden genç kızı gördüğünde ise kaderin çağrısına kulak vermesi gerektiğini düşündü.