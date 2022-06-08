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  4. Aynı bedende yaşayan siyam ikizleri, Türkiye’de ayırıldı! Ameliyat tam 9 saat sürdü

Aynı bedende yaşayan siyam ikizleri, Türkiye’de ayırıldı! Ameliyat tam 9 saat sürdü

08.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da önceki gün tıp dünyasının yakından takip ettiği bir gelişme yaşandı. Henüz 1 yaşını dahi doldurmayan Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı. Zorlu operasyonda doktorlar 9 saat süren ameliyatla biri yaklaşık 6, diğeri ise 8 kilo ağırlığındaki göğüs kemiğinden yapışık siyam ikizi kız bebekleri, birbirinden ayırmayı başardı.

Henüz 1 yaşını dahi doldurmadan birbirlerininden ayrılan siyam ikizlerinin nefes kesen operasyonu tıp camiasında da büyük heyecanla karşılandı. Doğumlarından aylar sonra ayrı bedenlerde nefes alabilen ikiz kardeşlerin durumu yoğun bakımda takip ediliyor.

Rekonstrüktif cerrahi ve mikrocerrahi alanında çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük operasyonda bebeklerin böylesine büyük bir operasyon sonrası riskli süreci henüz tamamlamadığı, bu nedenle yoğun bakımda titizlikle izlendiği öğrenildi. Bu başarılı operasyon sonrası pek çok hekim de meslektaşlarının heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kutladı.

AMELİYAT HAZIRLIKLARI AYLAR SÜRDÜ

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana durumu izlenen ve bu büyük ameliyatın hazırlığı aylarca süren siyam ikizlerinin, 3D iskelet ve organ modeli çıkarılarak ameliyat öncesi değerlendirmeleri yapıldı.
İkizlerin ayrı kalplere sahip olduğu, ancak göğüs kemiklerinden birbirlerine yapışık olduğu için çok riskli ve uzun süren bir ameliyatla ayrılma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.
Siyam ikizi ayırma ameliyatları dünyada da çok nadiren gerçekleştiriliyor.
Ameliyatı gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Dr. Karaaltın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 9 saat süren bir operasyon sonrası dünyada nadir rastlanan siyam ikizlerini yukarıda gördüğünüz fakat isimlerini teker teker sayamayacağım koca yürekli insanlardan oluşan ekibimiz sayesinde başarılı bir şekilde ayırdık" ifadelerine yer verdi.
Bu büyük başarı, yurt dışındaki sosyal medya hesaplarında da büyük bir övgüyle paylaşıldı.
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