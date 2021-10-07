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Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası malzemeleri neler?

07.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın sıcak günlerinde serinlemek için afiyetle içilen ayran aşı çorbası sevilerek tüketiliyor. Bu nefis çorba ramazan ayında Erzurum sofralarında yerini alıyor. Erzurum yöresine ait olan ayran aşı çorbası soğuk veya sıcak olarak tüketilebiliyor. Besleyici ve doyurucu olan ayran aşı çorbası oldukça pratik bir tariftir. İşte ayran aşı çorbası malzemeleri ve tarifi...

Ayran aşı çorbası yaparken eğer hazır satılan nohut kullanmayacaksanız ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletmenizde fayda var. Suları süzdükten sonra ayrı tencerelerde duru suda haşlayın ve çorba yapımında kullanın. Ayran aşı çorbasını sıcak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin.

AYRAN AŞI ÇORBASI MALZEMELERİ

* 1 su bardağı buğday * 250 gram süzme yoğurt * 1 su bardağı nohut * 1 tatlı kaşığı dereotu * 1 çay kaşığı tuz * 1 su bardağı su * 250 gram yoğurt

AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içine ekleyin. Üstüne su ekleyin ve pişirin.
Buğdaylar pişince ocaktan alın ve süzdürün. Büyük karıştırma kasesine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
Ardından 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ilave edin ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ilave edin ve kıvamı tutturun.
Sonrasında dereotunu da ekleyin ve karıştırın. Çorbayı saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.
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