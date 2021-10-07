Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası malzemeleri neler?

Ayran aşı çorbası yaparken eğer hazır satılan nohut kullanmayacaksanız ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletmenizde fayda var. Suları süzdükten sonra ayrı tencerelerde duru suda haşlayın ve çorba yapımında kullanın. Ayran aşı çorbasını sıcak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin.
AYRAN AŞI ÇORBASI MALZEMELERİ
* 1 su bardağı buğday
* 250 gram süzme yoğurt
* 1 su bardağı nohut
* 1 tatlı kaşığı dereotu
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 su bardağı su
* 250 gram yoğurt
AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içine ekleyin. Üstüne su ekleyin ve pişirin.
Buğdaylar pişince ocaktan alın ve süzdürün. Büyük karıştırma kasesine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
Ardından 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ilave edin ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ilave edin ve kıvamı tutturun.
Sonrasında dereotunu da ekleyin ve karıştırın. Çorbayı saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.
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