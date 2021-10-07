Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası malzemeleri neler?

Ayran aşı çorbası yaparken eğer hazır satılan nohut kullanmayacaksanız ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletmenizde fayda var. Suları süzdükten sonra ayrı tencerelerde duru suda haşlayın ve çorba yapımında kullanın. Ayran aşı çorbasını sıcak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin.