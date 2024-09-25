Bahar Süreyya'sı Büşra Pekin değişimiyle yine gündem oldu! Sosyal medyada eski hali hatırlatıldı! 'Doktoruna ödül verilmeli'

MYNET-Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Şimdilerde ekranların sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna dahil olan Pekin değimiyle yine adından söz ettirdi. Önceki İçerik Sonraki İçerik

GÖRENŞER ŞAŞTI KALDI

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisine dahil olan Büşra Pekin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

'TT' OLDU Ünlü ismin son hali çok beğenildi ve değişimi yine sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Pekin'in eski hali hatırlatıldı ve 'doktoruna ödül verilmeli', 'bu bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ESTETİKLERİ İÇİN HARCADIĞI PARA... Geçiriği estetik operasyonlar yepyeni bir görünüme kavuşan Büşra Pekin iddialara göre elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu için 30 bin Tl ödemiş.