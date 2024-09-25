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Bahar Süreyya'sı Büşra Pekin değişimiyle yine gündem oldu! Sosyal medyada eski hali hatırlatıldı! 'Doktoruna ödül verilmeli'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 08:25
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenlerinden tam almayı başaran diziye Başhekim Süreyya karakteriyle Büşra Pekin dahil oldu. Pekin'in yıllar içerisindeki değişimi yine sosyal medyanın diline düştü.

MYNET-Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Şimdilerde ekranların sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna dahil olan Pekin değimiyle yine adından söz ettirdi.

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GÖRENŞER ŞAŞTI KALDI

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisine dahil olan Büşra Pekin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

'TT' OLDU

'TT' OLDU

Ünlü ismin son hali çok beğenildi ve değişimi yine sosyal medyada gündem oldu. 

Büşra Pekin'in eski hali hatırlatıldı ve 'doktoruna ödül verilmeli', 'bu bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ESTETİKLERİ İÇİN HARCADIĞI PARA...

ESTETİKLERİ İÇİN HARCADIĞI PARA...
Geçiriği estetik operasyonlar yepyeni bir görünüme kavuşan Büşra Pekin iddialara göre elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu için 30 bin Tl ödemiş.
Bişektomi (45 bin) ve tiplasti (35 bin) de yaptıran oyuncu burun estetiğine ise 50 bin TL vermiş. Ünlü isim bununla da kalmamış 70 bin TL'ye badem göz estetiği, 80 bin TL'ye de diş implantı yaptırmış.
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin bahar çok güzel hareketler
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