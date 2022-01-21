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  4. Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi

Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi

21.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’dan balayını geçirmek için bisikletle tura çıkan Sarah De Canniere (29) ile Tom De Bruyne (29) çifti, 9 ülkede 6 bin kilometre pedal çevirdi. Sarah de Canniere, "Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa, deniz muhteşem. Türk insanı çok candan, içten, misafirperver, yardımsever. Gezimizin en güzel günlerini Türkiye'de geçiriyoruz" dedi.

Belçika'da 10 Eylül'de evlenen Sarah De Canniere ile Tom De Bruyne çifti, balayını bisiklet yolculuğuyla geçirmeye karar verdi.

EVLENDİKLERİNDEN BERİ YOLLARDALAR

Evlendikten bir gün sonra yola çıkan çift, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek, 14 Aralık 2021'de İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da pedal çeviren çift, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.
Turistik yerleri, doğal güzellikleri gezen çift, Bergama, Efes, Patara Myra antik kentini ziyaret etti.
Antalya kent merkezine gitmeyi planladıklarını söyleyen Sarah De Canniere, "Çocukluğumda ailemle bir kez İstanbul'a gelmiştim. Eşim ilk kez Türkiye'ye geldi. Balayında farklı ülkeleri, insanları tanımak istedik. Gezimizin yaklaşık 1,5 ayını Türkiye'ye ayırdık. Olimpos, Phaselis antik kentini ve Antalya merkezini gezeceğiz. Antalya'dan uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a uçacağız. Bisikletle Ürdün, Lübnan ve İsrail'i gezeceğiz. Turumuz İsrail'in Telaviv şehrinde sona erecek. Buradan duruma göre gemi veya uçakla Belçika'ya döneceğiz. Günde yaklaşık 60- 70 kilometre yol alıyoruz. Şu ana kadar bisiklet üstünde toplam 6 bin kilometre yol katettik, toplam 8 bin kilometre yapacağız." dedi.
Geceyi çadırda geçirip, gündüz gezdiklerini anlatan Sarah de Canniere, "Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa, deniz muhteşem. Türk insanı çok candan, içten, misafirperver, yardımsever. Gezimizin en güzel günlerini Türkiye'de geçiriyoruz" dedi. (DHA)
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