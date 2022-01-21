Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi

Antalya kent merkezine gitmeyi planladıklarını söyleyen Sarah De Canniere, "Çocukluğumda ailemle bir kez İstanbul'a gelmiştim. Eşim ilk kez Türkiye'ye geldi. Balayında farklı ülkeleri, insanları tanımak istedik. Gezimizin yaklaşık 1,5 ayını Türkiye'ye ayırdık. Olimpos, Phaselis antik kentini ve Antalya merkezini gezeceğiz. Antalya'dan uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a uçacağız. Bisikletle Ürdün, Lübnan ve İsrail'i gezeceğiz. Turumuz İsrail'in Telaviv şehrinde sona erecek. Buradan duruma göre gemi veya uçakla Belçika'ya döneceğiz. Günde yaklaşık 60- 70 kilometre yol alıyoruz. Şu ana kadar bisiklet üstünde toplam 6 bin kilometre yol katettik, toplam 8 bin kilometre yapacağız." dedi.