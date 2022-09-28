Balık pişirirken en sık yapılan yanlışlar: Balıklarınız çöpe gitmesin! Daha lezzetli olması için yapmanız gerekenler basit

Uzmanlar sağlık için balık tüketmenin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Omega-3 ve protein kaynağı olan balık kokusuna rağmen sevilerek tüketiliyor. Hem sağlığı hem de damak tadını besleyen balıkları yaparken uygun koşulları sağlamak gerekiyor. Balık pişirirken yapılan bazı uygulamalar balığınızı hem sağlıksız hale getiriyor hem de lezzetini kötüleştiriyor. Pişirdiğiniz balıkların restaurant lezzetinde olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edebilirsiniz.

BALIĞIN TADININ KÖTÜLEŞMESİNE NEDEN OLAN YANLIŞLAR

BALIĞI BEKLETMEK Balık taze taze tüketilir. Bu yüzden balığı satın aldığınız gün pişirmeye azami dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bekletecekseniz en fazla 2 gün dondurucuda tutabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta balığı çözülmeden pişirmemek. Ama o da kolay değil, zira balığı oda sıcaklığında çözmemek gerekiyor. Bir gece önceden dondurucudan buzdolabına alın ve orada çözdürün.

YAĞIN SICAKLIĞINI AYARLAYAMAMAK Tavada balık kızartırken en önemli noktalardan biri yağın sıcaklığı. Zira yağ gereğinden fazla sıcak olursa dışı çok pişer ve yanar. Yağın sıcaklığı gereğinden daha az olursa da balıklar ıslak ıslak, vıcık vıcık ve aşırı yağlı olur. Yani tüm dikkatinizi yağın doğru sıcaklıkta olmasına yoğunlaştırmalısınız.

FAZLA PİŞİRMEK Balığı tavada kızartırken yağ sıcaklığı kadar önemli olan diğer bir nokta balığın ateşte kalacağı süreyi doğru ayarlamak. Balığı aşırı pişirirseniz kuru ve tatsız olacaktır. Balığın rengi hafiften kahverengiye dönene kadar bekleyin, sonrasında ateşten alın. Ayrıca asla çok yüksek ateşte pişirmeyin. Balığın çok hızlı pişen bir ete sahip olduğunu unutmayın.

TEK TEK ÇEVİRMEK Özellikle hamsi, mezgit gibi küçük balıklar tavada kızartılırken çok çabuk dağılabilen hassas balıklar. Eğer onları tek tek çeviriyor ve bunu çok sık tekrarlıyorsanız dağılmalarına da hazır olmalısınız. Onların dağılmalarına engel olmak için ise tavaya aralıksız olarak tek tek dizin ve çevirirken tavanın üzerine bir tabak kapayarak omlet gibi tek seferde ters yüz edin. Böylelikle hem balıklarınız dağılmayacak, hem de hepsi eşit pişmiş olacak.