Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan'ın iki katlı evi göz kamaştırdı! Yatak odasını göstermedi

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Banu Alkan'ın evi çok beğenildi. Banu Alkan evlendiğini itiraf ederek evini gezdirdi.
Banu Alkan iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı nişanlısı Kemal Yıldız ile birlikte yaşadıkları evlerinin kapısını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açtı.
Alkan'ın gül ağacından yapılmış olan el yapımı vitrini göz kamaştırdı. Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş salonu görenleri kendisine hayran bıraktı. Televizyonun yerde olması ise dikkat çekti.
Alkan'ın mutfağı ise oldukça göze çarpıcıydı. Gri renkli mutfak dolapları tercih eden Afrodit bu sade şıklığa yine imzasını atmış.
Alkan, mutfak duvarlarını bir bölümünü porselen desenli duvar katığlarıyla süslemiş.
Alkan'ın iki katlı evinin kış bahçesi de oldukça göze çarpıcı. Alkan'ın yurt dışından özel olarak getirdiği leopar desenli sandalyesi ve üstündeki kırlent dikkatlerden kaçmıyor.