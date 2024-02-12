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  4. Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan'ın iki katlı evi göz kamaştırdı! Yatak odasını göstermedi

Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan'ın iki katlı evi göz kamaştırdı! Yatak odasını göstermedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Evrim Akın bu hafta Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan’ın Anadolu Yakası’ndaki evine konuk oldu. Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş evi göz kamaştırdı. Ayrıca Alkan, "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Banu Alkan'ın evi çok beğenildi. Banu Alkan evlendiğini itiraf ederek evini gezdirdi.

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EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Banu Alkan iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı nişanlısı Kemal Yıldız ile birlikte yaşadıkları evlerinin kapısını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açtı.

Alkan'ın gül ağacından yapılmış olan el yapımı vitrini göz kamaştırdı. Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş salonu görenleri kendisine hayran bıraktı. Televizyonun yerde olması ise dikkat çekti.

Alkan'ın mutfağı ise oldukça göze çarpıcıydı. Gri renkli mutfak dolapları tercih eden Afrodit bu sade şıklığa yine imzasını atmış.

Alkan, mutfak duvarlarını bir bölümünü porselen desenli duvar katığlarıyla süslemiş.

Alkan'ın iki katlı evinin kış bahçesi de oldukça göze çarpıcı. Alkan'ın yurt dışından özel olarak getirdiği leopar desenli sandalyesi ve üstündeki kırlent dikkatlerden kaçmıyor.

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Banu Alkan büyük aşk evlendi
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