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Bartın'da sağanak etkili oluyor

27.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozcağız beldesinin merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Birçok iş yeri ile evlerin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde menfez temizliği ve kanal açma çalışmalarıyla biriken suyu tahliye ediyor.

Bartın'da sağanak etkili oluyor

- Kozcağız beldesinin merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

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