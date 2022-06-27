Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.
Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerinden çıkamadı.
Birçok iş yeri ile evlerin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde menfez temizliği ve kanal açma çalışmalarıyla biriken suyu tahliye ediyor.
- Kozcağız beldesinin merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı
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