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  4. Başına gelmeyen kalmamıştı! İşte eski manken Bilun Dohmen'in son hali...

Başına gelmeyen kalmamıştı! İşte eski manken Bilun Dohmen'in son hali...

04.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların yıldız isimlerinden manken Bilun Dohmen'in başına gelmeyen kalmamıştı. 8 sene önce köy hayatına yerleşen podyumların yıldızı Bilun Dohmen; koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar besliyordu ancak başına gelen olaylar nedeniyle köy hayatını bırakmak zorunda kalmıştı. İşte yıldız ismin son hali...

Yurt içi ve yurt dışında sayısız defilelere çıkan 90'lı yılların starı Bilun Dohmen'in tek hayali köye yerleşip sakin bir hayat sürmekti. Ancak köyde yaşadığı talihsizlikler nedeniyle şalvarını, basmasını çıkarıp köyünü terk etmek zorunda kalmıştı. Yıldız isim o anları gözyaşları içinde anlatmıştı. İşte Bilun Dohmen'in son hali...

Köye yerleşmişti! İşte eski manken Bilun Dohmen'in son hali...

Bilun Dohmen 20 sene boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlara çıktı.
Dohmen'in tek hayali köye yerleşmek ve sakin bir hayat sürmekti. 8 sene önce Bodrum'da bir köye yerleşen Dohmen eski hayatını bırakmış ve koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı.
Başına gelen olayları gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, evine giren hırsızlar yüzünden köydeki evini satılığa çıkarmıştı.
90'ların starı Dohmen'in evi 3 kez soyuldu. Aynı zamanda star ismin koyunları, keçileri ve tavukları bile çalındı. Bu olayların ardından tedirgin olan Dohmen, şalvarını ve basmasını çıkardı, Bodrum merkeze yerleşti.
O anları anlatan Dohmen şu ifadeleri kullandı: "Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler”
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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