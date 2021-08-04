Başına gelmeyen kalmamıştı! İşte eski manken Bilun Dohmen'in son hali...

Yurt içi ve yurt dışında sayısız defilelere çıkan 90'lı yılların starı Bilun Dohmen'in tek hayali köye yerleşip sakin bir hayat sürmekti. Ancak köyde yaşadığı talihsizlikler nedeniyle şalvarını, basmasını çıkarıp köyünü terk etmek zorunda kalmıştı. Yıldız isim o anları gözyaşları içinde anlatmıştı. İşte Bilun Dohmen'in son hali...

Köye yerleşmişti! İşte eski manken Bilun Dohmen'in son hali...

Bilun Dohmen 20 sene boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlara çıktı.

Dohmen'in tek hayali köye yerleşmek ve sakin bir hayat sürmekti. 8 sene önce Bodrum'da bir köye yerleşen Dohmen eski hayatını bırakmış ve koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı.

Başına gelen olayları gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, evine giren hırsızlar yüzünden köydeki evini satılığa çıkarmıştı.

90'ların starı Dohmen'in evi 3 kez soyuldu. Aynı zamanda star ismin koyunları, keçileri ve tavukları bile çalındı. Bu olayların ardından tedirgin olan Dohmen, şalvarını ve basmasını çıkardı, Bodrum merkeze yerleşti.