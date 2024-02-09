Bavulundan 'tuhaf titreşim sesi' gelince uçağı terk etmesi istendi! Bavulundan çıkan utandırdı... "Yüzüm kıpkırmızı kesildi"

Sosyal medya fenomeni Amanda Diaz Rojas, kendisinden uçaktan ayrılması istendiğinde bavulundan gelen tuhaf bir titreşim sesinin geldiğini söyledi. O anları sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla anlatan Rijos, uçaktan ayrılmasının istenmesinin ardından bavulunu açtığında titreşimin kıyafetlerinin arasına saklanan cinsel ilişki oyuncağından geldiğini gördü.
Bavulundan cinsel ilişki oyuncağının çıktığını gören güvenliğinin uçağa geri dönmesine izin verdiğini belirten Rojas'ın paylaşımı TikTok'ta 12,5 milyondan fazla izlendi. Rojas paylaşımına, "Bütün uçak valizinizin neden titrediğini bilmek istediğinde." notunu ekledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten bunu yaşasaydım utancımdan ölürdüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uçak mürettebatının onlarla birlikte gülmesini çok sevdim" yorumunu yaptı.