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  4. Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Karina Irby karın sarkmasını sergiledi! Bikinili paylaşımına destek yağdı

Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Karina Irby karın sarkmasını sergiledi! Bikinili paylaşımına destek yağdı

15.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine geçen Karina Irby, bu kez de sarkık karnını büyük bir cesaretle gösterdi. Doğal güzelliğini benimsemek ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek amacıyla sosyal medyadan paylaşım yapan fenomen isme destek yorumları adeta yağdı.

Instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Karina Irby, doğal kıvrımlarını benimsemeyi ve başkalarını da aynısını yamaya motive etmeyi kendisine hayat prensibi haline getirdi. Avustralyalı 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni sıklıkla doğal halini gösteren paylaşımlar yaparak kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyor. Son olarak Instagram’dan yaptığı paylaşımında Irby, bir bikini takımı giydi ve karın sarkmasını göstermek için poz verdi.

“BU TAMAMEN KALP KIRICI”

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Karınların tek bir beden ölçüsüne sahip olarak standartlaştırılmaması gerektiğini savunan Irby gönderisine, “Midenizi bulandıyor ama bu gerçek. Tüm kadınların aynı vücut özelliğine sahip olması zorunluluğu bulunmuyor. Bu tamamen kalp kırıcı. Düz bir karına sahip olmak için tasarlanmadığımızı unutmayın. Bu alt karın kesesi kelimenin tam anlamıyla üreme organlarımızı koruyor. Hepimizin eğrilerimizden nefret etmeyi bırakmalı ve onları kucaklamaya başlamalıyız! İnsan vücudu çok güzel ve dikkat çekici bir şey. Lütfen küçük şeylerle uğraşmayın. Çok güzelsiniz ve her şeyinizi sevin” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bugün bunu okumama gerekiyordu” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Karnımın yumurta gibi sarkmasını seviyorum” yorumunu yaptı.

KARINA IRBY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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