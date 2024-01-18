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    4. Belki de daha önce hiç yemediniz! Turistler o lezzete bayılıyor... Kışın yemeye doymuyorlar! Mumbar dolması neyden, nasıl yapılır?

    Belki de daha önce hiç yemediniz! Turistler o lezzete bayılıyor... Kışın yemeye doymuyorlar! Mumbar dolması neyden, nasıl yapılır?

    18.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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    Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan mumbar dolması yoğun talep görüyor, lezzetiyle vatandaşın beğenisini topluyor. Peki, mumbar dolması neyden yapılır? Lezzetine doyum olmayan mumbar dolması nasıl yapılır? İşte belki de daha önce hiç yemediğiniz ancak turistlerin tadına hayran kaldığı mumbar dolması ile ilgili detaylar...

    Gaziantep’in meşhur yemeklerinden biri olan Mumbar dolması, Küçükbaş hayvanların bağırsağına bulgur ve et karışımı doldurularak yapılıyor. Yapımı oldukça meşakkatli olan Mumbar dolması, hayvanların bağırsaklarının iyi temizlenerek, yaklaşık 4 saat pişiriliyor. Mumbar dolmasının fiyatı ise 160 - 170 lira arasında satılıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    MUMBAR DOLMASI

    Kışın soğuk havada mumbar dolma’nın daha çok rağbet gördüğünü belirten Ökkeş Öztürk, “Mumbar dolma, Gaziantep’te yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkça tüketiliyor. Diğer yöresel yemeklerin yanında da tercih edilen bu lezzet, kışın soğuk havada daha çok rağbet görüyor. Yazın ise gündüzleri daha fazla talep oluyor. Mumbar Gaziantepli vatandaşların yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkla tükettiği bir yemektir. Gaziantep’te kavrulmuş bir şekilde çok fazla tercih ediliyor. Et suyu ile yapılan türü de var. Mumbar dolma diğer yöresel Gaziantep yemeklerinin yanında sıklıkla tüketiliyor” dedi.

    MUMBAR DOLMASI NEYDEN YAPILIR?

    MUMBAR DOLMASI NEYDEN YAPILIR?

    Mumbar dolma yapımını anlatan Öztürk, “Kuzunun ince bağırsağından yapılır." dedi. 

    MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

    MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

    Öztürk "Bağırsaklar yaptığımız harçla dolduruluyor. İçerisine bulgur, sarımsak, salça, karabiber, bulbiber, kuyruk yağı ve tuz koyuyoruz. Pişen mumbarları yağda kavuruyoruz. Bunun içine de baharatlar giriyor. Haşlamanın içine ise et suyu konuluyor” ifadelerine yer verdi.

    "MUMBAR DOLMA, GELEN TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    "MUMBAR DOLMA, GELEN TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    Yerli ve yabancı turistlerin mumbar dolmasına olan ilgisine de değinen Öztürk, “Tadına hayran kalan turistler, böyle bir lezzeti nasıl keşfettiklerini öğrenmek istiyor. Mumbar dolma yapımının püf noktalarını ve tarifini merak eden turistler, mumbar dolması tarifi ve bumbar dolması tarifi gibi web sitelerine bakabilirler” diye konuştu.

    Günlük 50-60 porsiyon satış yaptıklarını ifade eden Öztürk, fiyatların 160-170 TL arasında değiştiğini kaydetti. (İHA)

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