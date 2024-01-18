Belki de daha önce hiç yemediniz! Turistler o lezzete bayılıyor... Kışın yemeye doymuyorlar! Mumbar dolması neyden, nasıl yapılır?

Kışın soğuk havada mumbar dolma’nın daha çok rağbet gördüğünü belirten Ökkeş Öztürk, “Mumbar dolma, Gaziantep’te yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkça tüketiliyor. Diğer yöresel yemeklerin yanında da tercih edilen bu lezzet, kışın soğuk havada daha çok rağbet görüyor. Yazın ise gündüzleri daha fazla talep oluyor. Mumbar Gaziantepli vatandaşların yemek öncesinde veya ana yemek olarak sıkla tükettiği bir yemektir. Gaziantep’te kavrulmuş bir şekilde çok fazla tercih ediliyor. Et suyu ile yapılan türü de var. Mumbar dolma diğer yöresel Gaziantep yemeklerinin yanında sıklıkla tüketiliyor” dedi.